СМИ: уволенный из "Монако" Жардим может скоро возобновить карьеру. Но не в "Спартаке"

Леонарду Жардим, недавно уволенный с поста главного тренера "Монако", может в ближайшее время возобновить деятельность. Как сообщает France Football, его рассматривает Федерация футбола Катара в качестве кандидата на пост главного тренера сборной.
Катар ищет главного тренера, который бы подготовил команду наилучшим образом к домашнему чемпионату мира-2022. На данный момент сборной руководит Феликс Санчес Бас.
Ранее сообщалось, что Жардим входит в число претендентов на должность главного тренера "Спартака".
Жардим руководил "Монако" с 2014 по 2018 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Франции-2016/17.
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