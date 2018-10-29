СМИ: уволенный из "Монако" Жардим может скоро возобновить карьеру. Но не в "Спартаке"

Леонарду Жардим, недавно уволенный с поста главного тренера "Монако", может в ближайшее время возобновить деятельность. Как сообщает France Football, его рассматривает Федерация футбола Катара в качестве кандидата на пост главного тренера сборной.

Катар ищет главного тренера, который бы подготовил команду наилучшим образом к домашнему чемпионату мира-2022. На данный момент сборной руководит Феликс Санчес Бас.

Ранее сообщалось, что Жардим входит в число претендентов на должность главного тренера "Спартака".

Жардим руководил "Монако" с 2014 по 2018 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Франции-2016/17.