СМИ: Тухель будет контролировать поведение игроков "ПСЖ" в ночных клубах

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель познакомился с владельцами и сотрудниками ряда ночных клубов Парижа и попросил, чтобы те сообщали ему о появлении и длительном пребывании игроков команды в этих заведениях, сообщает France Football.

Кроме того, немецкий специалист ввел ряд запретов, связанных с питанием спортсменов. В частности, он запретил футболистам есть после игр пасту, фаст-фуд, сладкое и употреблять газированные напитки.

Тухель возглавил "ПСЖ" 14 мая 2018 года. Он сменил на этом посту Унаи Эмери.