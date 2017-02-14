СМИ: Сиссе может быть причастен к шантажу Вальбуэна

По информации L'Equipe бывший нападающий "Кубани" Джибриль Сиссе может быть причастен к шантажу экс-полузащитника московского "Динамо" Матье Вальбуэна. О конкретной роли 35-летнего форварда не сообщается.

Напомним, что скандал с участием французских футболистов разгорелся после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых могли быть другие игроки национальной команды. По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи.