СМИ: Рыболовлева, вероятно, освободят под подписку о невыезде

Владелец "Монако", российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев может быть освобожден под подписку о невыезде, сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в судебной системе.

- Рыболовлева задержали во вторник после 12 часов дня на 24 часа. Следователь может вынести решение о продлении срока задержания на несколько часов. Срок может быть продлен на шесть часов. В любом случае, сегодня будет решен вопрос с его задержанием, - сказал источник. - Шансов остаться в тюрьме у Рыболовлева мало, практически нет. Даже если ему будет предъявлено обвинение, Рыболовлев может заплатить залог и жить у себя на вилле под подпиской о невыезде. Здесь не практикуется тюремное заключение. Вопрос в другом – будет уголовное дело в отношении Рыболовлева или нет.

Полиция Монако подозревает бизнесмена в коррупции и финансовых махинациях, в том числе, связанных с вложением средств в клуб в обход системы. Он был задержан по запросу прокуратуры княжества Монако.

Напомним, Рыболовлев приобрел "Монако" в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.

Русский владелец "Монако" Рыболовлев задержан полицией. Подробности

Дмитрий Рыболовлев - что о нем известно