СМИ: Рыболовлев может покинуть "Монако" из-за коррупционного скандала

Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев может покинуть клуб из-за коррупционного скандала. По информации journal du Dimanche, российский бизнесмен обвиняется в подкупе чиновников и полицейских в княжестве.

Отметчается, что князь Монако Альбер II отказывается встречаться с россиянином и его окружением. Ранее у них были дружеские отношения. Отношения с Рыболовлевым прекратили и высокопоставленные чиновники.

В данный момент Рыболовлев находится в отпуске в Лос-Анджелесе и неизвестно, вернется ли он обратно. Ранее он пытался получить гражданство Монако, однако ему до сих пор этого не удалось.