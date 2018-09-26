СМИ: Рыболовлев хочет продать "Монако" и купить клуб английской премьер-лиги

В СМИ вновь появилась информация о желании владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева продать клуб. Как пишет le10sport.com, российский бизнесмен, чье состояние оценивается в 9,1 миллиарда евро, уже несколько месяцев размышляет над этим. Вместо "Монако" он хочет приобрести другой европейский клуб, скорее всего, из английской премьер-лиги.

По данным le10sport, инвесторы из США и ОАЭ уже заинтересованы в покупке "Монако", в ближайшее время от них должны поступить официальные предложения.

Добавим, ранее сообщалось о том, что Рыболовлев хочет купить "Милан", который в настоящее время принадлежит китайцу Ли Юнхуну. У последнего нет денег на выплату долгов, появившихся после покупки "Милана" у Сильвио Берлускони.

Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций "Монако" в 2011 году. За французский клуб выступает российский полузащитник Александр Головин.