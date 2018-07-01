СМИ: Рабьо встретился с представителями "Барселоны", "Ювентуса", "МЮ" и "Манчестер Сити"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо провел встречи с представителями ряда ведущих клубов Европы, сообщает Paris United.

По информации издания, игрок встречался с людьми, представляющими "Барселону", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Футболист недоволен своим положением в команде и не против сменить клуб. Его контракт истекает в конце следующего сезона, при этом руководство парижан готово отпустить его не менее чем за 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 23-летний француз провел 50 матчей за "ПСЖ" и забил пять мячей при семи голевых передачах.