СМИ: Рабьо вновь отклонил предложение "ПСЖ" о новом контракте

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо вновь отклонил предложение красно-синих о новом контракте. Действующее соглашение 23-летнего француза с парижанами истекает летом 2019 года.

Как утверждает Calciomercato, "ПСЖ" предложил полузащитнику зарплату в размере 8 миллионов евро за сезон, однако тот отклонил его, объяснив свой отказ желанием поиграть в другом чемпионате.

За ситуацией внимательно следят "Ювентус" и "Милан", которые готовы начать переговоры с футболистом уже в январе.

В текущем сезоне Рабьо провел 14 матчей за "ПСЖ" и забил 2 гола.

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