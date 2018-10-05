СМИ: Рабьо вновь отклонил предложение "ПСЖ" о новом контракте

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо вновь отклонил предложение парижского клуба о новом контракте. Как утверждает портал Goal, руководство красно-синих предложило 23-летнему французу зарплату в размере 9 миллионов евро за сезон, но хавбек потребовал 10 миллионов евро.

Контракт француза с "ПСЖ" истекает в конце нынешнего сезона. На него претендуют "Ювентус" и "Милан".

Рабьо выступает за "ПСЖ" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за парижан и забил 1 гол.

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