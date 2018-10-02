СМИ: Рабьо отклонил предложение "ПСЖ" о новом контракте

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо отклонил предложение парижского клуба о новом контракте, утверждает Football Italia. Действующее соглашение 23-летнего француза с красно-синими рассчитано до лета 2019 года.

Хавбек отверг уже третье предложение парижан, согласно которому его зарплата должна была увеличиться да 7,2 миллионов евро за сезон. За ситуацией внимательно следят "Ювентус" и "Милан", желающие приобрести этого футболиста.

Рабьо выступает за "ПСЖ" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за парижан и забил 1 гол.

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