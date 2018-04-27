СМИ: "ПСЖ" предложил четырехлетний контракт Венгеру

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "ПСЖ", сообщает Le10sport.com. Специалист две недели назад посетил Париж, где провел переговоры с руководством французского клуба.

Отмечается, что "ПСЖ" предложил 69-летнему Венгеру контракт на четыре года.



Сегодня главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери объявил, что уйдет в отставку по окончании сезона. Также летом освободит свой пост в "Арсенале" и Венгер.