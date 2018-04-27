СМИ: "ПСЖ" предложил четырехлетний контракт Венгеру

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "ПСЖ", сообщает Le10sport.com. Специалист две недели назад посетил Париж, где провел переговоры с руководством французского клуба.
Отмечается, что "ПСЖ" предложил 69-летнему Венгеру контракт на четыре года.
Сегодня главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери объявил, что уйдет в отставку по окончании сезона. Также летом освободит свой пост в "Арсенале" и Венгер.
kaop35
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18:53
баламошка
shpasic баламошка, а французская? задушит пуховиком?/////////Ядовитую лягушку на лоб приклеит. Или нафаскает на судью гигантскую улитку. Или будет заталкивать в глотку круассаны, пока жертва не задохнётся.
18:52
Очень плохой мальчик
Шо,опять 22 года будет тренировать?
18:38
shpasic
баламошка, а французская? задушит пуховиком?
18:01
баламошка
shpasic надо бы, чтобы Егоров показал жёлтую карточку бабушке.//////Российская бабушка за такое может и клюшкой по лицу стукнуть)
18:00
shpasic
надо бы, чтобы Егоров показал жёлтую карточку бабушке.
17:44
баламошка
Было бы интересно посмотреть. Раз уж подлая бабка уходить не хочет на пенсию, то пусть тренирует другой клуб. В Арсенале уже хватит его.
17:36
alex-ls
Венгер отказывайся, у них Неймарчик тренирует уже
17:34