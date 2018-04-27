17:16 | Футбол — Франция

СМИ: "ПСЖ" предложил четырехлетний контракт Венгеру

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "ПСЖ", сообщает Le10sport.com. Специалист две недели назад посетил Париж, где провел переговоры с руководством французского клуба.

 
Унаи ЭМЕРИ.Баск не стал королем Парижа. Эмери покидает "ПСЖ"

Отмечается, что "ПСЖ" предложил 69-летнему Венгеру контракт на четыре года.

Сегодня главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери объявил, что уйдет в отставку по окончании сезона. Также летом освободит свой пост в "Арсенале" и Венгер.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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kaop35

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

18:53

баламошка

shpasic баламошка, а французская? задушит пуховиком?/////////Ядовитую лягушку на лоб приклеит. Или нафаскает на судью гигантскую улитку. Или будет заталкивать в глотку круассаны, пока жертва не задохнётся.

18:52

Очень плохой мальчик

Шо,опять 22 года будет тренировать?

18:38

shpasic

баламошка, а французская? задушит пуховиком?

18:01

баламошка

shpasic надо бы, чтобы Егоров показал жёлтую карточку бабушке.//////Российская бабушка за такое может и клюшкой по лицу стукнуть)

18:00

shpasic

надо бы, чтобы Егоров показал жёлтую карточку бабушке.

17:44

баламошка

Было бы интересно посмотреть. Раз уж подлая бабка уходить не хочет на пенсию, то пусть тренирует другой клуб. В Арсенале уже хватит его.

17:36

alex-ls

Венгер отказывайся, у них Неймарчик тренирует уже

17:34

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