СМИ: "ПСЖ" планирует подписать полузащитника

"ПСЖ" планирует купить полузащитника в январское трансферное окно. Как утверждает The Team, в список красно-синих входит три кандидата: Фабинью ("Ливерпуль"), Индрисса Гейе ("Эвертон") и Сеск Фабрегас ("Челси").

Transfermarkt оценивает 25-летнего Фабинью в 40 миллионов евро, 29-летнего Гейе в 20 миллионов евро, 31-летнего Фабрегаса - в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Фабинью провел 13 матчей за "Ливерпуль" и отметился одной голевой передачей. Гейе принял участие в 15 встречах за "Эвертон" и не отметился результативными действиями. Фабрегас сыграл в 13 матчах за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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