СМИ: "ПСЖ" отложил объявление о подписании контракта с Буффоном из-за ожидания вердикта по его дисквалификации

"ПСЖ" пока не объявляет о подписании контракта с голкипером Джанлуиджи Буффоном. В клубе решили подождать, каким будет срок дисквалификации вратаря.

В составе "Ювентуса" итальянец был удален в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) после кого, как грубо высказался в адрес главного арбитра матча Майкла Оливера. По информации Mediaset Premium, стороны уже согласовали двухлетний контракт. При этом в клубе решили подождать вердикта УЕФА, чтобы узнать, на какой срок будет дисквалифицирован футболист.

40-летний вратарь сможет перейти в "ПСЖ" на правах свободного агента в связи с истечением его контракта с "Ювентусом".