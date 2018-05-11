СМИ: "ПСЖ" не намерен продавать Неймара

"ПСЖ" не собирается расставаться с бразильским нападающим Неймаром, сообщает Marca. Ранее появилась информация о возможности его перехода в "Реал".

По данным издания, руководство "ПСЖ" намерено сохранить игрока. В клубе уверены, что слухи о "Реале" исходят от тех, кто хочет заработать на сделке миллионы долларов. Руководство парижан отрицает наличие предложений, но отмечает, что в любом случае отвергнет их.

- Мы не устанавливали цену на Неймара, потому что Неймар не продается, - сказал источник в клубе. - Это глупость. Шансы договориться о его трансфере нулевые.

26-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 20 матчей за "ПСЖ" в чемпионате Франции и забил 19 мячей при 15 голевых передачах. Значительную часть сезона он пропустил из-за травы. Ранее сообщалось, что его отец намерен добиться трансфера в "Реал".