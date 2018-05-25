СМИ: "ПСЖ" накажут за несоблюдение финансового фэйр-плей

"ПСЖ" получит санкции от УЕФА в связи с несоответствием правилам финансового фэйр-плей, сообщают французские СМИ.

По информации RMC, у парижского клуба нет шансов избежать санкций. Этот вопрос обсуждался на вчерашнем исполкоме УЕФА в Киеве.

Пока неизвестно, каким именно будет наказание. На "ПСЖ" могут наложить штраф, а также установить ограничения по поводу подписания новых игроков. Кроме того, клуб будет вынужден продать нескольких футболистов. В частности, по данным издания, команду может покинуть Анхель Ди Мария.

В УЕФА считают, что 200 миллионов евро, которые парижский клуб получил от спонсоров – серьезно завышенная сумма. Это стало одной из причин проведения расследования. По данным СМИ, спонсорами "ПСЖ" являются катарские компании, принадлежащие владельцам клуба.