СМИ: "ПСЖ" хочет пригласить Венгера на пост спортивного директора

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может стать спортивным директором "ПСЖ". Как утверждает Le10Sport, руководство парижан хочет пригласить 68-летнего француза на этот пост.

Сообщается, что главный тренер красно-синих Томас Тухель недоволен работой нынешнего спортивного директора команды Антеро Энрике. Этим летом тот не смог приобрести полузащитника для усиления средней линии.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" трижды становились чемпионами Англии и семь раз выигрывали Кубок этой страны.

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