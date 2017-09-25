СМИ: "ПСЖ" готов заплатить Кавани, чтобы он уступил Неймару право исполнять пенальти

Руководство "ПСЖ" было готово выплатить нападающему Эдинсону Кавани 1 миллион евро за то, чтобы тот уступил Неймару право исполнять пенальти, утверждает El Pais. Однако уругваец категорично отказался от денег. Игрок заявил, что ему не нужны деньги.
Также президент клуба Нассер Аль-Хелаифи отправил посредника к Неймару с аналогичным предложением. Тем не менее, бразилец не понял этого хода со стороны руководства.
Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) между нападающими парижан Эдинсоном Кавани и Неймаром возник конфликт – уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По данным СМИ, из-за стычки с одноклубником Неймар попросил руководство клуба выставить Кавани на трансфер.