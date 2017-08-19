СМИ: "ПСЖ" договорился с "Монако" о покупке Мбаппе

"ПСЖ" удалось договориться с "Монако" по покупке нападающего Кильяна Мбаппе, утверждает El Mundo Deportivo. По данным источника, сумма сделки составит 180 миллионов евро и может возрасти до 200 миллионов с учетом бонусов.
Трансфер клубы должны оформить в ближайшее время, а на следующей неделе Мбаппе будет представлен в качестве новичка "ПСЖ", с которым подпишет контракт на пять лет.
zenitoman
2 игрока в сумме 420 млн евро .... Если они в этом году не возьмут ЛЧ (а они не возьмут) весь мир будет смеяться!
13:47
Raketa80s
А для кого финансовый фэйр плей? Понятно что они хитро все обходят но так расследование проводите.Либо дисквалифицируйте их .А то срываются на наших Динамо и Рубине с Ростовом.
13:36