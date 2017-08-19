СМИ: "ПСЖ" договорился с "Монако" о покупке Мбаппе

"ПСЖ" удалось договориться с "Монако" по покупке нападающего Кильяна Мбаппе, утверждает El Mundo Deportivo. По данным источника, сумма сделки составит 180 миллионов евро и может возрасти до 200 миллионов с учетом бонусов.

Трансфер клубы должны оформить в ближайшее время, а на следующей неделе Мбаппе будет представлен в качестве новичка "ПСЖ", с которым подпишет контракт на пять лет.