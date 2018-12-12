СМИ: Полиция обыскала офис "ПСЖ" из-за подозрений в расовой дискриминации

Полиция Парижа провела обыски в офисе "ПСЖ", сообщает Nouvel Observateur. По данным издания, это связано с подозрением в расовой дискриминацией при подборе игроков.

Ранее данные о таких случаях в клубе были опубликованы в СМИ со ссылкой на расследование Football Leaks.

- Это стандартная процедура при такого рода расследованиях, - сказал представитель клуба.

До этого в клубе признали, что селекционный отдел ранее подбирал игроков с учетом их происхождения. 16 ноября прокуратура начала расследование по этому поводу.

По имеющимся данным, селекционеры "ПСЖ" делили игроков на четыре этнические группы: "француз", "магриб", "Вест-Индия", "черный африканец". В связи с этим представителей клуба также подозревают в "обработке персональных данных без разрешения" и "сборе персональных данных мошенническими, нечестными или незаконными способами".

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