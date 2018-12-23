СМИ: "Ницца" готова отпустить Балотелли за 1,5-3 миллиона евро, на него претендует "Марсель"

"Ницца" хочет расстаться с нападающим Марио Балотелли, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее появилась информация, что он может покинуть команду в январе.

По данным издания, "Ницца" готова отпустить его за 3 миллиона евро. На него претендует "Марсель". Ранее футболист уже мог стать игроком "Марселя", но стороны не сошлись в условиях.

При этом есть информация, что французский клуб отдаст его и за 1,5 миллиона евро, чтобы избавиться от необходимости платить ему высокую зарплату.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 10 матчей за "Ниццу" и ни разу не забил.

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