СМИ: Неймар сказал руководству "Барсы", что хочет вернуться

Нападающий "ПСЖ" Неймар хочет вернуться в "Барселону", утверждает El Mundo Deportivo. По информации источника, бразилец уже поговорил с руководством каталонцев и рассказал, что разочаровался в уровне чемпионата Франции, а также ошибся, считая, что сможет "выйти из тени Лионеля Месси".
Отмечается, что если обратный трансфер произойдет, то не раньше лета 2019 года.
Неймар выступал в "Барселоне" с 2013 по 2017 год. Перед стартом нынешнего сезона он перешел в "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро. В составе парижан форвард провел 30 мачей и забил 28 голов во всех турнирах. В конце февраля Неймар получил травму, перенес операцию и выбыл ориентировочно до мая.
Щас спою
Девочка заплакала,ну бакланам подошел бы однозначно,государство денег не жалеет на голубых,а уж как плакать любят на болотах,хор получится что надо
15:44
Buldozer46
уйти из 1 -го по рейтингу чемпионата в 5 не мудрено
15:14
Spartanovka
Одна бабка сказала и все кинулись обсуждать
14:54
Berkut-7
Чушь какая-та) Кто в эту новость вообще поверит?) Вброс , чтобы потролить людей.
14:02
Candramelekh II
Ничтожество
13:37
leprindo
Ох, эта страшная тень Месси...
12:52
Flamenco
Дурак Неймар! Если никогда не получит ЗМ, то виноватым будет сам! Причина отсутствие мозга
12:47
izorkin
Ну разве только если сам оплатит свой переход. А так нафиг нужен.
12:29
баламошка
Забавный симулянт) То судится с ними, то обратно просится.
12:16
Santafe
Что за бред?
12:13
Митяй Антибомж
До боссов ПСЖ наконец-то начало доходить, что команду уровня финала ЛЧ на искусственных дрожжах не возведёшь и они начали кампанию по сбагриванию нереально дорогой игрушки в... Реал.
12:10
SPFAN
Cорвал бабло, теперь хочет обратно) Хитер однако)))
12:03
Коуч07
Тень Месси настигнет тебя где бы ты не находился.
11:54
hant64
О Иудушка как заблеял... Раньше мозги нужно было включать, но их у Неймара, похоже, нет.
11:47
lexxxus
Нытик, в Хабаровск едь, может там пригодишься
11:45