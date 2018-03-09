СМИ: Неймар сказал руководству "Барсы", что хочет вернуться

Нападающий "ПСЖ" Неймар хочет вернуться в "Барселону", утверждает El Mundo Deportivo. По информации источника, бразилец уже поговорил с руководством каталонцев и рассказал, что разочаровался в уровне чемпионата Франции, а также ошибся, считая, что сможет "выйти из тени Лионеля Месси".

Отмечается, что если обратный трансфер произойдет, то не раньше лета 2019 года.

Неймар выступал в "Барселоне" с 2013 по 2017 год. Перед стартом нынешнего сезона он перешел в "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро. В составе парижан форвард провел 30 мачей и забил 28 голов во всех турнирах. В конце февраля Неймар получил травму, перенес операцию и выбыл ориентировочно до мая.