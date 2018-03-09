11:31 | Футбол — Франция

СМИ: Неймар сказал руководству "Барсы", что хочет вернуться

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Нападающий "ПСЖ" Неймар хочет вернуться в "Барселону", утверждает El Mundo Deportivo. По информации источника, бразилец уже поговорил с руководством каталонцев и рассказал, что разочаровался в уровне чемпионата Франции, а также ошибся, считая, что сможет "выйти из тени Лионеля Месси".

Отмечается, что если обратный трансфер произойдет, то не раньше лета 2019 года.

Неймар выступал в "Барселоне" с 2013 по 2017 год. Перед стартом нынешнего сезона он перешел в "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро. В составе парижан форвард провел 30 мачей и забил 28 голов во всех турнирах. В конце февраля Неймар получил травму, перенес операцию и выбыл ориентировочно до мая.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Щас спою

Девочка заплакала,ну бакланам подошел бы однозначно,государство денег не жалеет на голубых,а уж как плакать любят на болотах,хор получится что надо

15:44

Buldozer46

уйти из 1 -го по рейтингу чемпионата в 5 не мудрено

15:14

Spartanovka

Одна бабка сказала и все кинулись обсуждать

14:54

Berkut-7

Чушь какая-та) Кто в эту новость вообще поверит?) Вброс , чтобы потролить людей.

14:02

Candramelekh II

Ничтожество

13:37

leprindo

Ох, эта страшная тень Месси...

12:52

Flamenco

Дурак Неймар! Если никогда не получит ЗМ, то виноватым будет сам! Причина отсутствие мозга

12:47

izorkin

Ну разве только если сам оплатит свой переход. А так нафиг нужен.

12:29

баламошка

Забавный симулянт) То судится с ними, то обратно просится.

12:16

Santafe

Что за бред?

12:13

Митяй Антибомж

До боссов ПСЖ наконец-то начало доходить, что команду уровня финала ЛЧ на искусственных дрожжах не возведёшь и они начали кампанию по сбагриванию нереально дорогой игрушки в... Реал.

12:10

SPFAN

Cорвал бабло, теперь хочет обратно) Хитер однако)))

12:03

Коуч07

Тень Месси настигнет тебя где бы ты не находился.

11:54

hant64

О Иудушка как заблеял... Раньше мозги нужно было включать, но их у Неймара, похоже, нет.

11:47

lexxxus

Нытик, в Хабаровск едь, может там пригодишься

11:45

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