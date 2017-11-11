СМИ: Неймар несчастлив в "ПСЖ" и может перейти в "Реал"

Нападающий сборной Бразилии Неймар несчастлив в "ПСЖ" после ухода из "Барселоны", сообщает журналист Марселу Бехлер. Отмечается, что 25-летний форвард чувствует себя одиноким, так как его мать и сын по-прежнему живут в Каталонии.

Также у Неймара не ладятся отношения с партнерами по команде из-за его привилегированного положения. Как утверждает Бехлер, бразилец в будущем будет открыт для возможного предложения от "Реала", слухи о котором появились в последнее время.

Напомним, что Неймар, ранее выступавший за "Барселону", перешел в "ПСЖ" минувшим летом. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро, что стало самым дорогим переходом в истории футбола.