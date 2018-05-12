СМИ: Неймар не вернется в "ПСЖ" после чемпионата мира

Нападающий "ПСЖ" Неймар не намерен возвращаться в парижскую команду после чемпионата мира-2018 в России, сообщают испанские СМИ. Как утверждает AS, футболист сообщил о своем намерении некоторым партнерам по команде. По данным Marca, бразилец может перейти в другой клуб только с разрешения главы Катара Тамима бин Халифа Аль-Тани.

Прошлым летом Неймар ради перехода в "ПСЖ" выкупил свой трансфер у "Барселоны" за 222 миллиона евро. По многочисленным сообщениям, в этом году он намерен перейти в "Реал".