СМИ: Неймар не намерен возвращаться в "ПСЖ" и хочет в Испанию

Нападающий "ПСЖ" Неймар, восстанавливающийся после травмы в Бразилии, не намерен возвращаться в Париж. Как сообщает АВС, форвард разочаровался в игре за "ПСЖ", поэтому попросил своего отца начать работу над возвращением в Испанию. За ситуацией вокруг Неймара следит "Реал", который хочет подписать игрока. По данным источника, Неймар также рассматривает вариант с возвращением в "Барселону", ради чего он якобы может пойти на сокращение зарплаты.

Отметим, что именно из "Барселоны" Неймар ушел прошлым летом за 222 миллиона евро. Испанское издание подчеркивает, что бразилец недоволен негативным отношением к себе со стороны футбольной общественности во Франции, где его критикуют игроки других команд, в "ПСЖ" также не все ему рады, кроме того, он не видит спортивных перспектив в выступлении во Франции.