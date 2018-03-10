СМИ: Неймар не намерен возвращаться в "ПСЖ" и хочет в Испанию

Нападающий "ПСЖ" Неймар, восстанавливающийся после травмы в Бразилии, не намерен возвращаться в Париж. Как сообщает АВС, форвард разочаровался в игре за "ПСЖ", поэтому попросил своего отца начать работу над возвращением в Испанию. За ситуацией вокруг Неймара следит "Реал", который хочет подписать игрока. По данным источника, Неймар также рассматривает вариант с возвращением в "Барселону", ради чего он якобы может пойти на сокращение зарплаты.
Отметим, что именно из "Барселоны" Неймар ушел прошлым летом за 222 миллиона евро. Испанское издание подчеркивает, что бразилец недоволен негативным отношением к себе со стороны футбольной общественности во Франции, где его критикуют игроки других команд, в "ПСЖ" также не все ему рады, кроме того, он не видит спортивных перспектив в выступлении во Франции.
Солёный
Одних шейхов развел, теперь вперед в Англию - других шейхов разводить... ))))))))
19:16
Pablo_75
Vlafy Я думаю, что тренеришка тоже не задержится в ПСЖ с такими-то результатами. __________ А какими такими, они попали в 1/8 на победителя ЛЧ плюс Неймар травмировался.
17:02
lavric999
Хочу туда перейду, хочу туда, что это за игрок такой перебежчик! Это как на одну работу устроился, не устроило, перебежал на другую, таких перебежчиков не любят серьезные клубы (компании). ПСЖ, влепите ему неустойку в размере его контракта, который рассчитан на несколько лет, чтобы этот игрок был в серьезном минусе после ухода!
16:39
Serenky25
Какой же он нытик и летун. Проще его "забить", получить страховку и забыть.
16:35
top220
В "Зенит", по любому...Без вариантов.
16:34
Vlafy
Я думаю, что тренеришка тоже не задержится в ПСЖ с такими-то результатами.
16:30
Pablo_75
serzheo Даже Неймар сообразил, что французская лига попсовая. Зато у нас превозносят её как не знаю что... ________ Да нет, конечно. Это и изначально ясно, что все кроме ПСЖ и Монако примерно наш уровень. И понятно, что покупка Неймара и Мбаппе, и вся политика ПСЖ - она вообще не про чемпионат, она только про выигрыш ЛЧ. И да, с Неймаром они фантастически лопухнулись - 222 млн, куча скандалов, травма, вылет в 1/8 и теперь он, видите ли, возвращаться не хочет. То есть что, даже сезон не доиграет в чемпе? Какой всё-таки наглец и хам. А шейхи теперь, быть может, и вправду попробуют променять его на Роналду, но уж больно неравный выйдет размен - Роналду боец, а это вот что? Я фанат его таланта, но такое поведение может, по-моему, вообще поставить крест на карьере...
16:17
Ботаникум
Вот это ЛЕТУН!?....
16:15
serzheo
Даже Неймар сообразил, что французская лига попсовая. Зато у нас превозносят её как не знаю что...
16:06
Островзаячий
Неймар и Дзюба одинаково понимают футбол. Не хотят играть под руководством тренеришки. Хотя Неймар ленивый, в Барсе нагрузка меньше, уровень игроков выше. Можно и в носу иногда поковырять.
15:58
Mao11
Странно, Неймар не выказал желания играть в Английской Премьер лиге, а пытается вернуться в Испанию,это нашим руководителям ничего не говорит про игры в минусовых температурах на дубовых и продуваемых всеми ветрами полях у нас и может они решат наконец поставить вопрос с строительством крытых комфортных стадионов для футбола во всех городах и малых и больших и решить его.
15:47
titan2313
И в Реал и в Барселону сразу хочет! Надо его поделить: одну игру за Реал, следующую за Барселону!
15:46
Millwall82
Батя Неймара допрыгается, что на нары заедет зим на 10.
15:39