СМИ: Неймар не намерен оставаться в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар намерен покинуть клуб. Он попросил руководство обсудить возможность его трансфера.

Как сообщает Marca, бразилец считает, что его переход в клуб из чемпионата Франции был ошибкой. Руководство парижан уже знает об этом. Отец игрока общался по этому поводу с президентом Нассером Аль-Хелаифи. До этого появилась информация, что отец хочет устроить переход нападающего в "Реал".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не намерен продавать игрока, но, по имеющимся данным, он намерен уйти при любых обстоятельствах. 26-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 20 матчей за команду в чемпионате Франции и забил 19 мячей при 15 голевых передачах. Значительную часть сезона он пропустил из-за травмы.