СМИ: Неймар избежал перелома. Сможет ли он сыграть с "Реалом"?

Нападающий "ПСЖ" Неймар избежал перелома и серьезного растяжения, утверждает RMCsport. Сегодня 26-летний бразилец опубликовал фотографию с медобследования – его нога заключена в гипс.

Сроки восстановления форварда не сообщаются, но ожидается, что он пропустит две игры парижан на этой неделе: в среду, 28 февраля, против "Марселя" в 1/4 финала Кубка Франции и встречу с "Труа" в субботу, 3 марта, в рамках 28-го тура чемпионата страны.

Таким образом, участие Неймара в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (вторник, 6 марта) под вопросом, хотя главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери выразил уверенность, что нападающий сможет восстановиться.

Напомним, что вчера Неймар не смог завершить матч 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) и покинул поле на носилках.

Нога Неймара после травмы. Фото //

Неймар получил серьезную травму на ровном месте. Видео