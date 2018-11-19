СМИ: "Монако" систематически нарушал правила трансферов, установленные французской федерацией

Как сообщает французское издание Mediapart, "Монако" неоднократно совершал нарушения регламента трансферов, который был принят Федерацией футбола Франции. Нарушения касались комиссионных, которые клуб платил агентам.

По действующему регламенту, агент не может получить больше 10 процентов стоимости сделки. Так, в 2014 году юрист "Монако" Даниэль Бик, по данным Football Leaks, предупреждал вице-президента клуба Вадима Васильева, что комиссионные за несколько трансферов превышают 10 процентов и скрывать эти факты в дальнейшем будет все сложнее.

Тем не менее, как утверждает издание, эта практика не прекратилась. Так, близкий принцу Монако (ныне князю) Альберу агент Жан-Марк Гоиран получил за переход защитника Николя Изима-Мирена 480 тысяч евро комиссионных и еще 150 тысяч - в качестве бонуса за трансфер. Официально этот бонус был отнесен к другому трансферу, что позволило формально обойти правило.

Другой агент Филипп Ламболи получил 400 тысяч евро "за составление списка из 20 футболистов" (потенциальных новичков). В реальности это были комиссионные за трансфер Антони Марсьяля. Подобные факты имели место и в других сделках.

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