СМИ: Мбаппе перешел в "ПСЖ" за 160 миллионов евро

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе стал игроком "ПСЖ", утверждает Marca. Согласно источнику, клубы уже согласовали трансфер форварда. Официально о переходе футболиста будет объявлено после того как юристы обеих сторон изучат подписанные руководителями и игроком документы.
Отмечается, что парижане выплатят за 18-летнего игрока 160 миллионов евро. Кроме того, в контракте сторон будут прописаны 20 миллионов в виде бонусов.
Источник подчеркивает, что серьезный интерес к Мбаппе проявлял "Реал", и сам футболист хотел перейти именно в мадридский клуб. Но отец футболиста и высокая заработная плата, предложенная "ПСЖ", убедили игрока продолжить выступления в чемпионате Франции, но за другую команду.
Напомним, что ранее в "ПСЖ" перешел нападающий "Барселоны" Неймар. Бразилец выкупил свой контракт у каталонцев за 222 миллиона евро, после чего был представлен в качестве игрока вице-чемпионов Франции.
Andrey6201
Или Marca или СЭкс лажают: юристы изучают и визируют документы до их подписания руководителями/представителями сторон. После подписания там юристам больше делать нечего
18:45
SergeyKa
Fair play?.. Нет, не слышал.
18:44
GerychZ ✯
Пиитерец - Не там ищут. ЦАР, Конго, Сомали, просто клондайк талантов для великого, но прижимистого клубешника )
18:44
Паснаход
А наши в 24 всё ещё молодёжь, подающая надежды.
18:31
Алый Дракон
Да ничего ПСЖ не будет! Если кто пропустил, то у них новая схема - контракт игрока "помогает" выкупать благотворительный фонд, и получается, что игрок выкупает сам себя!)... И с ФП все чики-пуки )... Теперь так будут все делать )... А УЕФА будет и дальше "в носу ковыряться", как ниже написали, потому что схема - рабочая и легальная )...
18:30
GerychZ ✯
Как негры подорожали за последние 200 лет ) Когда-то за штуку баксов можно было взять, хорошего )
18:28
Shumi083
народ уефа не дураки))) проверка бывает раз в год ( в начале гола календарного) это во первых, то есть до января у псж есть время подписать какой нибудь контракт с Катар лтд))) во вторых кто незнает , большинство средств клуб (псж) может взять условно в Банк Катар в кредит и в таком случае у Псж не пол млрд евро долг , а образно говоря то что должен оплатить за год условно 100 лямов, я думаю Псж сможет заработать это деньги спокойно со своими инвесторами, тв , реклама И так далее ! вот вам и фейр плей!
18:20
Паснаход
Теперь на 300 млн. продавать игроков. Будут играть только Неймар с Мбаппе.
18:19
SpaMan
ПСЖ прилюдно подтерлись политикой фэйрплей.
18:18
sergey.v1968
производственник - баламошка истину глаголет, если у тебя там чешется. есть вероятность, что баламошка тут не виноват, а виновата лишь одна твоя привычка там чесать всё время. А баламошка красава, круто миллуолла82ого на место поставил, когда тот начала пованивать относительно молчания уефа, это вообще в стиле болотных - у себя досок и брёвен не замечать в глазах, совсем совесть потеряли, ФФП обсуждать на фоне закупок всех и вся.
18:17
Искремас
freeman_2048------------ У них всё ровно по fair play.
18:12
Производственник
от баломошки ниже пуза чешется
18:07
баламошка
Millwall82 Вообще эти арабы зае уже всех. ///////////////И газпромы уже зае всех . "Ведь это же наш общий газ, а мечты сбываются только у вас". © С.Слепаков
18:03
Melyfaro
Ну накажут их на 2 года без ЛЧ, после того как выиграют, они команду закроют )
18:03
#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA
ну все теперь выиграют лч)))))))
18:00
freeman_2048
Интересно, УЕФА их нагнет за финансовый fair-play или откупятся?
17:57
Millwall82
Чем ответит УЕФА? Смолчит как трусливая собака?
17:55