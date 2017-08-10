СМИ: Мбаппе перешел в "ПСЖ" за 160 миллионов евро

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе стал игроком "ПСЖ", утверждает Marca. Согласно источнику, клубы уже согласовали трансфер форварда. Официально о переходе футболиста будет объявлено после того как юристы обеих сторон изучат подписанные руководителями и игроком документы.

Отмечается, что парижане выплатят за 18-летнего игрока 160 миллионов евро. Кроме того, в контракте сторон будут прописаны 20 миллионов в виде бонусов.

Источник подчеркивает, что серьезный интерес к Мбаппе проявлял "Реал", и сам футболист хотел перейти именно в мадридский клуб. Но отец футболиста и высокая заработная плата, предложенная "ПСЖ", убедили игрока продолжить выступления в чемпионате Франции, но за другую команду.

Напомним, что ранее в "ПСЖ" перешел нападающий "Барселоны" Неймар. Бразилец выкупил свой контракт у каталонцев за 222 миллиона евро, после чего был представлен в качестве игрока вице-чемпионов Франции.