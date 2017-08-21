СМИ: Мбаппе был отстранен от тренировки с "Монако" после ссоры с Раджи

Нападающий Кильян Мбаппе был отстранен от тренировки в прошлый вторник, утверждает L'Equipe. 18-летний француз повздорил с 33-летним итальянским защитником Андреа Раджи, после чего главный тренер монегасков Леонарду Жардим отправил форварда в раздевалку.

Отмечается, что возможно именно из-за этого француз не попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Франции против "Метца".

Напомним, что в начале этого месяца Мбаппе повздорил на тренировке с другим одноклубником - хавбеком Фабинью, который после ссоры покинул тренировочное поле.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время Мбаппе может сменить клуб. Ведутся переговоры с "ПСЖ".