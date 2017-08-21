02:02 | Футбол — Франция

СМИ: Мбаппе был отстранен от тренировки с "Монако" после ссоры с Раджи

4

Нападающий Кильян Мбаппе был отстранен от тренировки в прошлый вторник, утверждает L'Equipe. 18-летний француз повздорил с 33-летним итальянским защитником Андреа Раджи, после чего главный тренер монегасков Леонарду Жардим отправил форварда в раздевалку.

Отмечается, что возможно именно из-за этого француз не попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Франции против "Метца".

Напомним, что в начале этого месяца Мбаппе повздорил на тренировке с другим одноклубником - хавбеком Фабинью, который после ссоры покинул тренировочное поле.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время Мбаппе может сменить клуб. Ведутся переговоры с "ПСЖ".

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Angeldust

СМИ испортили парня. Уже звездун, уже ни с кем считаться не хочет

10:51

Slim Taller

Испортили паренька.Его за ящик бананов купили на рынке,а теперь готовы платить миллионы тугриков.

09:50

hant64

Если он в 18 лет не может ужиться в команде (а его постоянные стычки говорят именно об этом), то что будет дальше? Очевидно, может переплюнуть Балотелли. Дрянной характер у паренька, гнобить его будут везде.

08:26

zenitoman

Отпустите уже уголька в Денежный мешок!

02:47