СМИ: Мбаппе был отстранен от тренировки с "Монако" после ссоры с Раджи

Нападающий Кильян Мбаппе был отстранен от тренировки в прошлый вторник, утверждает L'Equipe. 18-летний француз повздорил с 33-летним итальянским защитником Андреа Раджи, после чего главный тренер монегасков Леонарду Жардим отправил форварда в раздевалку.
Отмечается, что возможно именно из-за этого француз не попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Франции против "Метца".
Напомним, что в начале этого месяца Мбаппе повздорил на тренировке с другим одноклубником - хавбеком Фабинью, который после ссоры покинул тренировочное поле.
Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время Мбаппе может сменить клуб. Ведутся переговоры с "ПСЖ".
Angeldust
СМИ испортили парня. Уже звездун, уже ни с кем считаться не хочет
10:51
Slim Taller
Испортили паренька.Его за ящик бананов купили на рынке,а теперь готовы платить миллионы тугриков.
09:50
hant64
Если он в 18 лет не может ужиться в команде (а его постоянные стычки говорят именно об этом), то что будет дальше? Очевидно, может переплюнуть Балотелли. Дрянной характер у паренька, гнобить его будут везде.
08:26
zenitoman
Отпустите уже уголька в Денежный мешок!
02:47