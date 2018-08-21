СМИ: "Марсель" не будет искать нового нападающего после неудачи с Балотелли

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли решил остаться в команде еще на сезон. "Марсель", который хотел подписать игрока, но получил отказ, решил не искать новых игроков на эту позицию.

Ранее стало известно, что "Ниццу" не устроило предложение по итальянцу. Как информирует La Provence, в "Марселе" решили, что и в следующем сезоне они будут рассчитывать на Валера Жермена и Костаса Митроглу на позиции центрфорварда.

"Марсель" после двух туров чемпионата Франции с тремя очками занимает девятое место.