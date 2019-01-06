СМИ: Лассана Диарра расторг контракт с "ПСЖ" и скоро завершит карьеру

33-летний полузащитник Лассана Диарра разорвал контракт с "ПСЖ", и в ближайшее время объявит о завершении игровой карьеры, сообщает Paris United.

Отмечается, что футболист и клуб пришли к мировому соглашению, согласно которому, действовующий до лета 2019 контракт Диарра с "ПСЖ" будет расторгнут.

Лассана Диарра известен в России по выступлениям за "Анжи" и "Локомотив". Помимо этого, он играл за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", ​и "Марсель". Является чемпионом Испании и Франции. Также он дважды выиграл Кубок Англии, и еще по разу становился обладателем Кубков Испании и Франции. Провел 34 матча за сборную Франции.

Все о Лиге 1 - здесь