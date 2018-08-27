СМИ: Конте в случае отказа Анри может возглавить "Бордо"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте претендует на пост главного тренера "Бордо", сообщает RMC Sport. По информации источника, итальянский специалист или его соотечественник Клаудио Раньери, будет назначен, если боссам "жирондинцев" не удастся договориться с основным претендентом на эту должность – бывшим нападающим сборной Франции, экс-тренером сборной Бельгии Тьерри Анри.

Издание утверждает, что бывший форвард рассчитывает получить от "Бордо" зарплату в размере 2 миллионов евро в год, а также усиление состава команды.

Напомним, на прошлой неделе Густаво Пойет был отстранен от работы с "Бордо" из-за критики руководства по поводу продажи нападающего Гаэтана Лаборда.