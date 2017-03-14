СМИ: "Игроки "ПСЖ" не уважают Эмери"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери имеет натянутые отношения со своими подопечными, утверждает La Gazzetta dello Sport. Согласно источнику, игроки не относятся к специалисту с уважением, а атмосфера внутри коллектива крайне напряженная.
В течение сезона экс-наставник "Спартака" и "Севильи" вступал в конфликты с Хесе (ушел в аренду в "Лас-Пальмас"), Атемом Бен Арфа, Анхелем Ди Марией и Сержем Орье. Отмечается, что футболисты парижан также были неоднократно недовольны высказываниями испанца в СМИ. В частности, после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:6) Эмери заявил: "Разговаривал с одним великим тренером, который сказал, что самые важные футболисты "Барселоны" привыкли преодолевать трудности и выигрывать такие большие турниры, как Лига чемпионов".
RoyalHunter
А почему в опросе отсутствует вариант "договорняк" ?
15:40
sergey.v1968
Увы, ди Мария и в ПСЖ показывает свою гниль. Не удивлюсь его переходу в ещё какой-либо клуб за очередными титулами... Жаль, что в современном футболе рулят крысы ди марии. диего косты и пр.
15:35
диванный эксперт номер один
чувствуется рука ( ой простите ,язык) Дзюбиньо
14:57
abs68
ага, в ПСЖ оказываются тоже есть свой игрочиша по имени Артем, ждём новых высказываний про тренеришку
14:52
pomerazz
le тренеришко)))
14:51
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ПСЖ подхватил вирус Дзюбы, он передается только мажорам))) в Севилье видимо были ребята попроще, работяги, и все было нормально)))
14:48