14:38 | ФУТБОЛ — Франция

СМИ: "Игроки "ПСЖ" не уважают Эмери"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери имеет натянутые отношения со своими подопечными, утверждает La Gazzetta dello Sport. Согласно источнику, игроки не относятся к специалисту с уважением, а атмосфера внутри коллектива крайне напряженная.

В течение сезона экс-наставник "Спартака" и "Севильи" вступал в конфликты с Хесе (ушел в аренду в "Лас-Пальмас"), Атемом Бен Арфа, Анхелем Ди Марией и Сержем Орье. Отмечается, что футболисты парижан также были неоднократно недовольны высказываниями испанца в СМИ. В частности, после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:6) Эмери заявил: "Разговаривал с одним великим тренером, который сказал, что самые важные футболисты "Барселоны" привыкли преодолевать трудности и выигрывать такие большие турниры, как Лига чемпионов".

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КОММЕНТАРИИ (6)
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RoyalHunter

А почему в опросе отсутствует вариант "договорняк" ?

15:40

sergey.v1968

Увы, ди Мария и в ПСЖ показывает свою гниль. Не удивлюсь его переходу в ещё какой-либо клуб за очередными титулами... Жаль, что в современном футболе рулят крысы ди марии. диего косты и пр.

15:35

диванный эксперт номер один

чувствуется рука ( ой простите ,язык) Дзюбиньо

14:57

abs68

ага, в ПСЖ оказываются тоже есть свой игрочиша по имени Артем, ждём новых высказываний про тренеришку

14:52

pomerazz

le тренеришко)))

14:51

Тропическая гемангиома Мовсисяна

ПСЖ подхватил вирус Дзюбы, он передается только мажорам))) в Севилье видимо были ребята попроще, работяги, и все было нормально)))

14:48

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