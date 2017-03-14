СМИ: "Игроки "ПСЖ" не уважают Эмери"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери имеет натянутые отношения со своими подопечными, утверждает La Gazzetta dello Sport. Согласно источнику, игроки не относятся к специалисту с уважением, а атмосфера внутри коллектива крайне напряженная.

В течение сезона экс-наставник "Спартака" и "Севильи" вступал в конфликты с Хесе (ушел в аренду в "Лас-Пальмас"), Атемом Бен Арфа, Анхелем Ди Марией и Сержем Орье. Отмечается, что футболисты парижан также были неоднократно недовольны высказываниями испанца в СМИ. В частности, после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:6) Эмери заявил: "Разговаривал с одним великим тренером, который сказал, что самые важные футболисты "Барселоны" привыкли преодолевать трудности и выигрывать такие большие турниры, как Лига чемпионов".