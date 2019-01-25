СМИ: игроки "Монако" недовольны методами работы Анри

Стали известны подробности взаимоотношений между главным тренером "Монако" Тьерри Анри и игроками команды. Как отмечается, сразу несколько футболистов были недовольны работой француза, в частности его методами общения.

– После одного из матчей Анри накричал на одного игрока: "Ты стоил 10 миллионов евро?" Это слышали другие и отнеслись к этому негативно. Тренер плохо общался с командой, был высокомерным и не слушал мнения других, – цитирует goal.com человека из окружения владельца "Монако".

Напомним, ранее "Монако" отстранил Анри от исполнения обязанностей главного тренера.