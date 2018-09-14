СМИ: Головин, скорее всего, не сыграет с "Тулузой"

Полузащитник "Монако" Александр Головин, скорее всего, не сыграет в матче 5-го тура чемпионата Франции против "Тулузы", утверждает "РИА Новости". Накануне в Твиттере "Монако" появилась запись, что хавбек сборной России вернулся в строй.

"Крайне маловероятно, что завтра в игре с "Тулузой" Головин появится на поле. Уже несколько дней он тренируется в общей группе, но с ограничениями. С тем повреждением, которое есть, очень важно, чтобы игрок восстановился именно полностью. Пока этого сказать нельзя, а рисковать здоровьем футболиста в такой ситуации никто не будет", - утверждает источник, знакомый с ситуацией.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА этим летом, но еще не провел ни одного матча за новый клуб из-за травмы на тренировке.