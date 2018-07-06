СМИ: Буффон приехал в Париж для подписания контракта с "ПСЖ"

Бывший вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прилетел в Париж, чтобы заключить контракт с "ПСЖ", сообщает журналист L'Equipe Эмильен Диас.

- Буффон прибыл в Париж и готовится подписать соглашение с "ПСЖ", - написал в своем Твиттере Диас, сопроводив пост несколькими фотографиями 40-летнего итальянца.

Как сообщалось ранее, сегодня Буффон пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт сроком на два года. Официальная презентация голкипера состоится в понедельник, 9 июля.

Напомним, Буффон выступал за "Ювентус" с 2001, после окончания сезона-2017/18 он стал свободным агентом.