СМИ: Буффон на следующей неделе станет игроком "ПСЖ"

Бывший вратарь и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в начале следующей недели подпишет контракт с "ПСЖ", утверждает Сalciomercato. По данным издания, 40-летний голкипер и клуб из Парижа уже достигли принципиальной договоренности, для оформления сделки им осталось согласовать несколько деталей.

Источник ожидает, что официально о трансфере Буффона "ПСЖ" объявит 12 или 13 июня. Контракт итальянского вратаря с парижанами будет рассчитан на два года. По его условиям годовая зарплата голкипера составит 7 миллионов евро.

Помимо статуса игрока, Буффон станет послом чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.