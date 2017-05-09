СМИ: Балотелли покинет "Ниццу" этим летом

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли станет свободным агентом по окончании сезона, утверждает Nice Matin. Клуб также могут покинуть Поль Бесса, Рикарду Перейра и Юнес Бельханда.

Балотелли, забивший в этом сезоне 15 мячей во французском чемпионате, может продолжить свою карьеру в Испании. Футболистом интересуется "Лас-Пальмас". Капитан "Ниццы" Поль Беса заявил, что не будет продлевать контракт.

Рикарду Перейра также покинет французский клуб, так как "Ницца" не сможет выкупить права на футболиста у португальского "Порту" из-за высокой стоимости. По этой же причине может сорваться переход Юнеса Бельханда из киевского "Динамо".

После 36 туров "Ницца" занимает 3-е место с 77 очками. Команда Люсьена Фавра отстает от идущего вторым "ПСЖ" на 6 очков.