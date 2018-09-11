СМИ: Балотелли летом прибыл в расположение "Ниццы" с весом в центнер

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли этим летом прибыл на сбор клуба с лишним весом, сообщает L’Équipe. По информации источника, перед началом тренировок с командой форвард весил 100 килограммов.

Издание, ссылаясь на неназванного сотрудника клуба, утверждает что это на 12 килограмм большего "рабочего" веса итальянца. По его мнению, плохая физическая форма нападающего связана с тем, что игрок не думал, что начнет сезон в команде. Его предыдущий контракт с "Ниццей" истек летом 2018 года, но в конце июня он подписал новое однолетнее соглашение.

На данный момент у Балотелли 6 килограмм лишнего веса.

Ранее форвард был вызван в сборную Италии на матчи Лиги наций с Польшей (1:1) и Португалией (0:1). После встречи с поляками главный тренер "Скуадры адзуры" Роберто Манчини решил оставить Балотелли вне заявки на вторую игру.

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек после встречи с итальянцами обрушился с критикой на форварда соперников. По его мнению, у Балотелли в день матча было 15 килограммов лишнего веса.