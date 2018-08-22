СМИ: Анри согласился возглавить "Бордо"

Тьерри Анри согласился стать главным тренером "Бордо", сообщает RMC Sport. В таком случае он сменит на этом посту Густаво Пойета.

Ранее сайт Goal.com опубликовал информацию о том, что специалист готов возглавить команду при условии, что ему гарантируют достаточное финансирование для усиления состава.

Главный тренер Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес боссов за продажу Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Президент "Бордо" Стефан Мартен отстранил Пойета от работы. Футболисты "Бордо" негативно восприняли эту новость, некоторые из них отказались тренироваться, поэтому на разговор с ними отправился сам президент клуба.

Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали. Ранее сообщалось, что француз возглавит "Астон Виллу", но клуб принял решение оставить на посту тренера Стива Брюса.