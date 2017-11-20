14:28 | Футбол — Франция

Скиллачи завершил карьеру

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Бывший защитник сборной Франции Себастьян Скиллачи объявил, что завершил карьеру. 37-летний француз с октября прошлого года не играл из-за разрыва крестообразных связок, а понижение "Бастии" до любительской лиги заставило игрока не искать новый клуб. 

За свою карьеру Скиллачи дважды выигрывал чемпионат Франции в составе "Лиона", а также грал в финале Лиги чемпионов с "Монако" в 2004 году. Также он играл за "Севилью", "Арсенал" и "Бастию".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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DDG

Gluhoy zapas плюсую

15:34

Gluhoy zapas

Эти дети журналисты не знают героя чм-90. Другие Скилоачи , кроме То-то, настоящих болел интересовать не могут

15:00

ЗЗ+

Итить. Я подумал речь про Сальваторре Скиллачи :)))

14:51