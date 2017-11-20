Скиллачи завершил карьеру

Бывший защитник сборной Франции Себастьян Скиллачи объявил, что завершил карьеру. 37-летний француз с октября прошлого года не играл из-за разрыва крестообразных связок, а понижение "Бастии" до любительской лиги заставило игрока не искать новый клуб.

За свою карьеру Скиллачи дважды выигрывал чемпионат Франции в составе "Лиона", а также грал в финале Лиги чемпионов с "Монако" в 2004 году. Также он играл за "Севилью", "Арсенал" и "Бастию".