Система видеофиксации ошибочно засчитала гол "Ренна" в ворота "Кана". Видео

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Ренн" - "Кан" (1:0) система видеофиксации гола зафиксировала взятие ворот после подачи с углового в исполнении Вахби Хазри. После того, как вратарь гостей Реми Веркурт отбил мяч до линии ворот, система сигнализировала главному рефери Амаури Делеру, что в этом эпизоде был гол.

Игроки "Кана" начали протестовать сразу после свистка арбитра. Эпизод был пересмотрен, и Делер отменил свое решение.