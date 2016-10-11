Сиссе предъявят обвинения по делу о шантаже Вальбуэна?

Экс-форварду "Кубани" Джибрилю Сиссе, которого арестовывали год назад по делу о шантаже хавбека "Лиона" Матье Вальбуэна, вскоре могут быть предъявлены обвинения. Как утверждает AFP, Апелляционный суд Версаля в пятницу должен в очередной раз рассмотреть просьбу адвокатов экс-полузащитника "Динамо" вынести обвинения 35-летнему французу, который хочет возобновить карьеру. Отмечается, что первоначальный запрос, который был сделан в августе, отклонили.

Напомним, что в прошлом году неизвестные угрожали Вальбуэна опубликовать интимное видео с его участием, если он не заплатит 150 тысяч евро. Обвинения были предъявлены уже пяти человекам, в том числе и форварду "Реала" Кариму Бензема, который признался в своей причастности к делу в качестве посредника.