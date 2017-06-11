Сиссе предстанет перед судом в понедельник

Экс-нападающий "Кубани" Джибриль Сиссе в понедельник предстанет перед судом по делу о шантаже экс-игрока "Динамо" Матье Вальбуэна, сообщает L'Equipe. 35-летний француз и еще два предполагаемых шантажиста Аксель Анго и Мустафа Зуауи выступят перед судьей. Все трое знакомы в течение 10 лет. Ранее Сиссе уже отрицал свою причастность к делу и намерен доказать невиновность.

Напомним, что скандал с участием французских футболистов разгорелся после того, как в СМИ просочились сведения о том, что Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, среди которых могли быть другие игроки национальной команды. По данным следствия, злоумышленники вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая в противном случае обнародовать компрометирующие видеозаписи. Ранее по делу проходил форвард "Реала" Карим Бензема, которого из-за этого отстранили от игр за сборную Франции.