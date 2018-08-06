Сильвано Мартина: "Буффон так же важен для "ПСЖ", как и Неймар"

Агент вратаря "ПСЖ" Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина заявил, что его клиент так же важен для команды, как и Неймар. По его мнению, парижане давно мечтали о трансфере итальянского голкипера.

– Однажды я пошел выпить кофе с Буффоном, и он сказал мне, что был бы рад завершить карьеру, а затем добавил, что мог бы поиграть в другом клубе еще пару лет, – цитирует Football Italia Мартину. -Почему "ПСЖ"? У меня там есть друг, я отправил ему сообщение, и он посоветовал мне связаться с ними. Для них это была такая же важная сделка, как и Неймара. Буффон почувствовал их желание иметь его в команде и загорелся идеей перехода. Он будто стал на 10 лет моложе. Они предложили двухлетний контракт, в то время как он хотел подписать на год: это говорит о том, что они уже давно хотели его.

40-летний итальянец подписал контракт с парижанами 6 июля. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон. Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. Он является многократным победителем чемпионата Италии в составе туринского клуба.