Швейцарская прокуратура допросила президента "ПСЖ" в рамках дела о коррупции

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи был допрошен швейцарскими следователями в рамках расследования дела о коррупции, информирует Associated Press. Допрос длился несколько часов, так как следователи и подозреваемый общались через переводчика. Президент парижан отрицает свою вину.

Напомним, прокуратура Швейцарии недавно открыла дело в отношении бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке и Аль-Хелаифи в связи с распределением прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. Отмечалось, что Вальке за взятку продал Аль-Хелаифи, который также является исполнительным директором BeIn Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий), теле– и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира 2018 – 2030 годов для ряда стран.