Шутка дня. Нападающий "Страсбура" поставил на колени Неймара

Нападающий "Страсбура" Стефан Баокен навел шуму в социальных сетях, обновив свою фотографию в Твиттере. 25-летний француз разместил фото, на котором перед ним главная звезда "ПСЖ" и всей лиги 1 Неймар стоит на коленях. Снимок вызвал большой резонанс, но игрок сдержанно отреагировал на критику фан-страниц парижан.

"Баокен - со "Страсбуром" выиграл третий дивизион Франции в 2016 году, а через год - второй. Неймар - двукратный победитель чемпионата Испании, трехкратный победитель Кубка Испании, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Кто ты такой, Баокен?" - написал администратор страницы Pierrot PSG.

Баокен в ответ написал: "Друзья, это просто обычная фотография, не провокация. Наоборот, для меня большая честь играть против такого футболиста". Однако подмигивающий смайлик в конце сообщения вызвал сомнения в искренности слов у пользователей Твиттера.