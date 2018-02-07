"Шамбли", "Ланс" и "Кан" вышил в 1/4 финала Кубка Франции

"Шамбли" с минимальным счетом выиграл у "Гранвиля" в матче 1/8 финала Кубка Франции (1:0). В других встречах "Ланс" одолел "Труа" (1:0), а "Кан" по пенальти выиграл у "Метца".
Кубок Франции
1/8 финала
"Шамбли" - "Гранвиль" - 1:0 (0:0)
Гол: Дукуре, 50.
Нереализованный пенальти: Монтиэль (Ш), 69 (вратарь)
Судья: Кастро.
Шамбли. Стадион "Стад де Маре".
"Ланс" - "Труа" - 1:0 (0:0)
Гол: Лопес, 70.
Судья: Абед.
Ланс. Стадион "Боллар-Делелис".
"Метц" - "Кан" - 2:2 д.в. (0:0, 1:1, 1:1). Пенальти - 2:3
Голы: Ставицки, 51 (0:1). Ньяне, 85 (1:1). Ру, 108 (2:1). Дьоманде, 114 (2:2).
"Метц": Бенардо, Ривьере, Селимович, Бальиу, Лемперер, Жуффр (Коад, 60), Молле, Булая (Ривьер, 68), Поблете, Нгюетт (Ру, 56), Ньяне.
"Кан": Самба, Джикю, Да Силва, Гильбер, Дьоманде, Аит Беннасер (Фере, 61), Авуну, Деминге (Репас, 97), Базиль, Сантини (Кривелли, 57), Ставицки.
Предупреждение: Деминге, 96.
Удаление: Базиль (К), 84.
Судья: Делерю.
Метц. Стадион "Сен-Симфорьен".