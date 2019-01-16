Сеск Фабрегас: "Анри объяснил, чего ждет от меня в "Монако"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас признался, что ему нелегко дался уход из "Челси". 31-летний испанец отметил при этом, что рад присоединиться к "Монако".

– Не стану лгать, это был непростой момент, – цитирует RMC Фабрегаса. – В Англии я прожил замечательный период. Многое там выиграл. Иногда я чувствую себя больше англичанином, чем испанцем. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне добиться успеха. Думаю, что сейчас лучший момент, чтобы принять новый вызов.

Мы много говорили с Анри. Он объяснил, чего от меня ждет. Я сказал, что я могу дать. Мне нравится его видение футбола. Он только в начале карьеры, но он победитель, боец. Мы в хороших руках. Я знаю Анри очень давно. Он помог мне в карьере. Это один из лучших футболистов, с которым я когда-либо играл. Было честью выходить с ним на поле.