Серж Орье: "Я верю в справедливость"

Защитник "ПСЖ" Серж Орье подтвердил, что подал апелляцию на решение суда о тюремном заключении на два месяца. Такой приговор ивуарийцу вынесен за стычку с полицейским на выходе из ночного клуба 30 мая.

– Я обжаловал это решение, – написал в своем твиттере Орье. – Я верю в справедливость и жду звонка, чтобы высказаться по этому вопросу. Хочу выразить благодарность клубу и болельщикам. Хотя заголовки в СМИ, конечно, не такие, какие хотелось бы видеть. Мне повезло, что моя страсть направлена на выполнение работы. Я продолжу упорно трудиться ради достижения наших общих целей.